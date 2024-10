Il Tottenham ha annunciato in un comunicato che Antonio Conte ha lasciato il ruolo di allenatore con effetto immediato, a soli dieci incontri dalla fine della stagione della Premier League.

L’accordo per la separazione è stato definito come “consensuale”. La squadra sarà guidata fino alla fine della stagione dall’assistente di Conte, Christian Stellini. Nonostante il quarto posto attuale in classifica, il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha dichiarato che la squadra dovrà rimanere unita e concentrarsi per raggiungere un posto in Champions League. L’addio di Conte era già stato ipotizzato alla fine della stagione, ma la situazione si è deteriorata dopo le dichiarazioni del tecnico a seguito del pareggio 3-3 contro il Southampton.

Conte aveva criticato la mancanza di impegno e spirito di squadra dei giocatori e aveva sostenuto che il club avrebbe dovuto prendersi le sue responsabilità per gli errori di mercato, ma che i giocatori dovessero anche assumersi le loro responsabilità. Conte aveva anche respinto la possibilità che l’incertezza sul suo futuro contratto avesse influenzato le performance della squadra.

Chi è Antonio Conte?

Antonio Conte è un ex calciatore e allenatore di calcio italiano. Come calciatore ha giocato principalmente come centrocampista in diverse squadre italiane, tra cui la Juventus, dove ha vinto cinque campionati italiani e una Coppa UEFA. Come allenatore, ha guidato diverse squadre italiane tra cui la Juventus, con cui ha vinto tre campionati italiani consecutivi, e la Nazionale italiana, con cui ha raggiunto i quarti di finale agli Europei del 2016. Ha anche allenato club inglesi come il Chelsea e il Tottenham Hotspur.