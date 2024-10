George Best era un famoso calciatore nordirlandese, considerato uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. È stato uno dei primi calciatori a diventare un vero e proprio idolo di massa, sia per le sue doti atletiche che per il suo fascino e il suo stile di vita glamour.

Nato a Belfast nel 1946, Best iniziò la sua carriera nel Manchester United, dove divenne presto una delle stelle più luminose del calcio inglese. Con il Manchester United vinse la Coppa dei Campioni nel 1968, segnando uno dei gol più famosi della sua carriera nella finale contro il Benfica. In seguito, Best divenne uno dei primi calciatori a ricevere un ingaggio milionario, diventando una vera e propria celebrità.

Nonostante il suo successo sul campo, Best era anche famoso per il suo stile di vita stravagante e spesso eccessivo. Era conosciuto per il suo amore per il bere, le donne e il divertimento, e questo gli causò molti problemi personali e professionali. Nonostante questo, Best continuò a giocare a calcio a livello professionistico fino alla fine degli anni ’70, anche se il suo rendimento cominciò a declinare a causa dei suoi problemi di salute e della sua dipendenza dall’alcol.

Dopo aver lasciato il calcio professionistico, Best continuò a lavorare come commentatore televisivo e a fare apparizioni pubbliche, diventando ancora più famoso come personaggio pubblico che come calciatore. Morì nel 2005, all’età di 59 anni, a causa di complicazioni dovute al fegato. Ancora oggi, Best è ricordato come uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e come una leggenda del calcio inglese.

Oggi di giocatori come George Best non ce ne sono, ma stiamo parlando di atleti e personaggi indimenticabili nati nell’era di Maradona e dei grandi nomi del calcio mondiale.

Lo sport è degradato nel tempo, e così i suoi protagonisti. Anche la tecnica e il fisico sono diventati qualcosa d’altro, meno unico di quello che abbiamo conosciuto negli anni d’oro del calcio.

George Best è stato uno dei più grandi, e merita ricordarlo in ogni occasione, soprattutto se pensiamo allo stato del calcio di oggi.