Tim ha annunciato l’accordo di DAZN, la piattaforma di streaming con i diritti TV per il campionato di calcio italiano di Serie A, con Sky.

DAZN non sarà più esclusiva di TIM ma passerà anche a Sky e altre piattaforme.

L’accordo parte dall’8 agosto e cambierà le possibilità di vedere il campionato e i tanti altri sport coperti dalla piattaforma, praticamente il Netflix dello sport.

DAZN su Sky

DAZN rimane una piattaforma con la sua app e le sue caratteristiche.

viene però supportata anche da Sky, in particolare per Sky Q, il decoder di Sky che permette di vedere i canali streaming.

Oltre alla appa arriverà anche il canale Zona DAZN (al numero 214 del telecomando Sky), che trasmetterà le partite di calcio dal satellite.

Praticamente DAZN sarà disponibile anche su Sky, restando quello che è con la sua app e la sua piattaforma dedicata.

Prezzo DAZN su Sky dopo l’accordo con Tim

Per vedere DAZN su Sky, servirà un abbonamento alla piattaforma, piuttosto casa.

I prezzi al momento sono 29,99 euro al mese per DAZN Standard e a 39,99 euro al mese per DAZN Plus.

Zona DAZN costerà 5 euro al mese.

L’affare non conviene moltissime, e sembra più economico acquistare solo DAZN.

I prezzi sono molto alti, del resto la compagnia detiene i diritti sul campionato e sappiamo bene quanto nel nostro paese le persone siano pronte a spendere per vedere le partite di calcio.

In conclusione siamo di fronte a una possibilità in più, ma anche a una mossa di mercato con prezzi abbastanza proibitivi, in particolare in questo periodo.

Il rischio è davvero quello di tagliare fuori dallo spettacolo calcistico molte famiglie.

Per fortuna però rimane la possibilità di vederle in compagnia, in luoghi dedicati e a casa di amici e parenti.