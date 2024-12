Ivan Gazidis lascia il Milan dopo ben 4 anni di rapporto con la squadra.

“AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business”.

Scrive così il club rossonero che saluta un personaggio capace di accompagnare la squadra per 4 importantissimi anni.

Gazidis ha commentato la nota spiegando: “ Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita. Se il Milan di oggi è in una posizione migliore rispetto a quando sono arrivato, è interamente dovuto al lavoro di tutte le persone che mi hanno circondato. Non ho dubbi che questi valori fondanti, portati avanti da tutte le persone del Club, spingeranno il Milan verso nuovi traguardi negli anni a venire. Infine, vorrei mandare un ringraziamento speciale ai nostri fan. I nostri tifosi hanno sostenuto il Club (e me stesso) attraverso momenti difficili, grazie alla loro costanza e alla loro forza. Conserverò per sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la mia malattia. Si meritano molto. A breve lascerò la mia responsabilità nel Club, ma il Club rimarrà sempre dentro di me”.

Un saluto sentito quello di Gazidis che si separa così dalla squadra che gli ha tenuto compagnia per ben 4 anni. Anni complessi e allo stesso tempo eccezionali che hanno segnato per sempre la storia della squadra rossonera.

Un saluto che ha un ché di malinconia e che vede la risposta di altri personaggi di spessore del Milan.

Paolo Scaroni, presidente del team lo ringrazia per aver rappresentato al meglio i valori della squadra.

Di Gazidis si esalta la passione messa nel proprio lavoro e il modo unico in cui ha partecipato all’esperienza Milan.

Un saluto importante quello dell’amministratore delegato che lascia il suo posto dopo tanti anni alla guida del Milan.

Un saluto con uno scudetto da poter vantare, con la conquista del campionato fatta dal Milan nella stagione 2021/2022.

Anche se in questo campionato le cose non stanno andando benissimi, Gazidis può vantare di aver guidato la squadra fino alla conquista del campionato.

Del resto non si può vincere ogni anno. Un saluto quindi a questo importante AD.