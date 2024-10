Per Simone Inzaghi il Bayern Monaco è una prova importante per vedere se tutto funziona come dovrebbe.

La prima giornata di Champions League partirà alla grande con un avversario temibile come il Bayern.

Per i tifosi, circa 60mila che saranno presenti sugli spalti

potrebbe essere un’apertura memorabile e di sicuro servirà il supporto degli appassionati per una sfida così importante.

Per Inzaghi potrebbe essere un momento di svolta, con la squadra che potrebbe aprire la stagione con una vittoria importante su un team rispettato a livello mondiale.

“Le sconfitte devono diventare delle opportunità, quella di sabato scorso contro il Milan l’abbiamo analizzata. Fino all’1-1 eravamo in controllo, poi c’è stato il passaggio a vuoto. Sul 3-2 avremmo meritato il pareggio per quanto creato, ma ora è così. Dobbiamo lavorare di più, io in primis”.

Parla così Inzaghi che spiega come si cerchi sempre un colpevole, e si prende lui la colpa.

Inzaghi è convinto che tutti debbano migliorare e che se il campionato sta andando a rilento non significa che sia finito. Del resto la stagione è appena iniziata.

Vincere con il Bayern potrebbe quindi essere un momento importantissimo, occasione di rilancio, soprattutto per il morale di squadra e tifosi.

Inzaghi ha poi fatto una rassegna dei giocatori parlando dei principali e di come potrebbero dare il meglio proprio in questa partita così importante.

Poi spiega di aver visto gli allenamenti e che tutti sembrano mettercela tutta.

Dopo due sconfitte, l’Inter sa di dover migliorare e che niente è ancora andato perduto.

La partita del 21 potrebbe quindi davvero fare la differenza. Ci aspettiamo calcio di alto livello, e chi sa che l’Inter non riesca a brillare proprio nella competizione più prestigiosa e internazionale.