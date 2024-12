La Juventus rischia di andare in serie B a causa della penalizzazione ricevuta per la questione delle plusvalenze.

Una pensale davvero salata che potrebbe colpire duramente la celebre squadra, proiettandola verso la serie B. Una notizia che porterebbe il caos, considerando come la Juventus sia una delle squadre più famose del nostro paese.

Ad avvalorare il rischio, c’è lo stop delle agenzie di scommesse che hanno rimosso le scommesse sulla retrocessione ora che il rischio è davvero concreto.

La retrocessione sarebbe un danno enorme per la Juventus, sia come immagine che come sponsor. Un colpo durissimo per una delle squadre più celebri e amate, capace di portare a casa lo scudetto in diverse occasioni.

Come funziona la retrocessione

La retrocessione di una squadra di calcio avviene quando una squadra termina la stagione calcistica in una posizione tale da dover lasciare la serie superiore (ad esempio, la Serie A) e scendere in una serie inferiore (ad esempio, la Serie B). La retrocessione avviene solitamente in base al numero di punti ottenuti dalla squadra durante la stagione. In genere, le ultime squadre in classifica vengono retrocesse in una categoria inferiore.

In questo caso il calo di punti drastico è dovuto ad una penalità che la squadra ha maturato per questioni di gestione interna.

Gli scudetti vinti

La Juventus ha vinto lo scudetto, il massimo trofeo del campionato di calcio italiano, 36 volte. La prima volta fu nel 1905, e l’ultima volta fino a oggi, nel 2021. La Juventus è la squadra che ha vinto più scudetti in Italia, seguita dalla Inter con 19 e dalla milan con 18.

La squadra ha ottenuti numeri successi anche in ambito internazionale, essendo la squadra italiana con più vittorie in Europa, ha vinto 2 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 Coppe UEFA, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa UEFA Supercoppa.