L’Italia della pallavolo si prepara a debuttare ai Mondiali in Olanda e Polonia contro il Camerun.

Il torneo inizierà il prossimo venerdì 23 settembre, con l’Italia pronta a giocare alle ore 15.00 ad Arnhem.

Nel girone ci sarà anche Paola Egonu alle prese con Porto Rico, Belgio, Kenya e Olanda.

Le selezioni partecipanti sono ventiquattro, divise in quattro raggruppamenti da sei.

Non mancheranno le sfide per la nazionale che ha iniziato a brillare come poche volte nella storia.

Protagonista è destinata ad aesser ancora una volta Paola Egonu. Nata nel 1998, e attualemente in Turchia con il VakifBank, è considerata un vero e proprio fenomeno di questa disciplina.

A renderla così speciale è la capacità di segnare azioni che possono far conquistare una partita, praticamente da sola.

La squadra è forte, ma ci sarà comunque da lavorare e da giocare al meglio per conquistare i risultati.

Ecco cosa dice la giocatrice:

“Non dobbiamo sottovalutare le avversarie della prima fase, ma partire subito concentrate”. “Ora mi sento più matura e capace, voglio aiutare la nostra squadra a dare il massimo. Il nostro è un gruppo forte, ma al tempo stesso nessuno ci regalerà niente, dovremo dimostrare il nostro valore gara dopo gara”.

Le azzurre della pallavolo torneranno quindi presto a far sognare l’Italia che, negli ultimi anni sta conquistando sempre più risultati nello sport.

Da ricordare il recente trofeo mondiale della pallavolo maschile, un risultato eccezionale che ha permesso all’Italia di segnare un’altra vittoria negli sport di squadra internazionali.

Non ci resta quindi che attendere l’inizio di questo torneo di pallavolo, che porterà le nostre giocatrici a grandi sfide, in grado di mettere alla prova una squadra solida e ben preparata.