Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo con la Juventus, ma è molto difficile vederlo a Nantes.

Anche se guarito, il giocatore ha ancora dei problemi dovuti all’infortunio, e non può rendere al 100%.

Potremmo vederlo nelle prossime partire, ma non nell’immediato.

Ma chi è Pogba, il famoso giocatore della Juventus?

Paul Pogba è un calciatore francese, nato il 15 marzo 1993 a Lagny-sur-Marne. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Le Havre, ma è poi passato alla Juventus nel 2012. Con la Juventus ha vinto quattro titoli di Serie A e ha raggiunto la finale di Champions League nel 2015, diventando un giocatore iconico per la squadra.

Nel 2016 è tornato al Manchester United, squadra in cui aveva già militato da giovane, per una cifra record di 105 milioni di euro, diventando il trasferimento più costoso della storia del calcio fino a quel momento.

Il suo ruolo è quello di centrocampista ed è considerato molto completo, dotato di grande tecnica, visione di gioco e potenza fisica. È in grado di giocare in diverse posizioni del centrocampo, sia in fase di copertura che di impostazione del gioco. È anche un ottimo tiratore, in particolare sui calci piazzati.

A livello internazionale, Pogba ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia nel 2018, giocando un ruolo fondamentale nella vittoria della squadra. Ha anche rappresentato la Francia nelle Olimpiadi del 2012 e in diverse edizioni degli Europei.

Pogba è molto amato dai tifosi per il suo stile di gioco spettacolare e per la sua personalità fuori dal campo.

Il recente infortunio l’ha messo fuori gioco, ma a quanto pare si prepara a tornare sui campi da gioco nelle prossime settimane.