Il mondo del calcio ha visto tanti campioni indimenticabili fin dai suoi albori. Purtroppo alcuni dei più grandi sono scomparsi di recente, basti pensare a Maradona e a Pelé.

Decidere chi sono i più grandi in assoluto non è facile, soprattutto se andiamo a pensare alle origini di questo gioco, con i primi giocatori che hanno segnato la storia.

Ci sono molti giocatori di calcio che sono considerati tra i migliori di sempre per le loro straordinarie abilità e i risultati ottenuti. In questo articolo vedremo alcuni dei più grandi, senza togliere i meriti di quelli che non saranno menzionati.

La storia di Pelè

Pelé è considerato uno dei più grandi giocatori di calcio di tutti i tempi. Il brasiliano ha giocato per Santos e la Nazionale brasiliana, vincendo tre Coppe del Mondo con il Brasile e diventando il primo giocatore a segnare più di 1000 gol in carriera. Pelé ha anche vinto numerosi premi individuali, tra cui il premio FIFA per il giocatore dell’anno tre volte. Scomparso nel 2023, Pelè rimane uno dei pochi giocatori di calcio capaci di diventare leggenda.

La storia di Maradona

Diego Maradona è stato un altro giocatore di calcio leggendario. Il argentino ha giocato per Napoli e la Nazionale argentina, vincendo la Coppa del Mondo nel 1986. Maradona è stato anche nominato FIFA World Player of the Year nel 1986 e 1993.

Maradona è un’icona, oltre che un atleta incredibile, un personaggio che sarà sempre ricordato, in particolare nel nostro paese.

Messi e il calcio moderno

Andando ai giorni nostri troviamo Lionel Messi, un giocatore attuale considerato come uno dei migliori della storia. L’argentino gioca per il Barcellona e la Nazionale argentina, vincendo numerosi premi individuali tra cui il FIFA World Player of the Year per sette volte. Messi è anche noto per la sua.

Questi sono solo alcuni dei giocatori che hanno ottenuto i più grandi risultati e mostrato una tecnica senza pari. Non possiamo però trascurare George Best, ma anche giocatori del nostro recente passato come Ronaldo.