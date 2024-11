Jannik Sinner, tennista altoatesino, ha raggiunto la semifinale del torneo di Miami battendo il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3, 6-1 in un match che è stato interrotto al secondo set a causa della pioggia.

Questa è la seconda semifinale consecutiva in un torneo 1000 per l’azzurro, dopo quella ottenuta a Indian Wells.

Ora Sinner aspetta di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dal match tra il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e l’americano Taylor Fritz, il cui incontro, insieme a quello femminile tra Petra Kvitova ed Ekaterina Alexandrova, è stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse che stanno colpendo la Florida.

Altri due quarti di finale maschili erano in programma per oggi, Francisco Cerundolo-Karen Khachanov e Daniil Medvedev-Christopher Eubanks, insieme alla prima semifinale femminile tra Elena Rybakina e Jessica Pegula.

Chi è Jannik Sinner

Jannik Sinner è un tennista italiano nato a San Candido, in Alto Adige, nel 2001. Sinner ha iniziato a giocare a tennis da bambino, ma ha anche praticato lo sci da fondo e l’hockey su ghiaccio.

Nel 2018 ha iniziato a fare sul serio nel circuito professionistico, partecipando a tornei di categoria Futures e Challengers. Nel 2019 ha ottenuto la sua prima grande vittoria battendo il francese Gael Monfils al torneo di Anversa, in Belgio. Sempre nel 2019, Sinner ha raggiunto la sua prima finale in un torneo ATP al Next Gen ATP Finals di Milano, dove ha perso contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Sinner è considerato uno dei talenti più promettenti del tennis italiano e internazionale. La sua scalata nel ranking ATP è stata rapida e costante, portandolo attualmente nella top 10 dei migliori tennisti del mondo.